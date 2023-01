Cariati, torna operativo e a tempo pieno l’ufficio postale del centro storico

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – Un ragazzo di nazionalità straniera, dall’età apparente di 25-30 anni, è stato investito e ucciso nel tardo pomeriggio di oggi in località “San Nico”, alla periferia di Corigliano-Rossano, lungo la strada provinciale che conduce alla diga di Tarsia e poi allo svincolod della A2. La vittima, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, sarebbe un citadino di origine pakistana, anche se al momento non sono state rese note le generalità e si sta cercando di risalire all’identità del giovane che non portava con sé document. Intanto è caccia all’auto pirata che non si sarebbe fermata a prestare soccorso, dandosi alla fuga, anche se le notizie sono ancora frammentarie. Il giovane pare stsse procedendo a piedi lungo il bordo della strada e, dopo il violentissimo impatto, sarebbe stato trascinato per diversi metri morendo sul colpo. Sul posto i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano, che hanno anche avviato le indagini per identificare il responsabile dell’incidente, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

Foto Gazzetta del Sud