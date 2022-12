Questura di Cosenza, è stata una settimana di serrata attività di prevenzione e controlli

COSENZA – Nella settimana che si sta concludendo, la questura di Cosenza ha predisposto in tutto il territorio della Provincia le operazioni di contrasto alle attività criminali, impiegando 160 Equipaggi delle Volanti, 102 Equipaggi della Polizia Stradale, 24 Equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale e Unità cinofile della Polizia di Stato, 24 ore su 24.

Attività di prevenzione e controllo

I posti di controllo effettuati in tutta la Provincia sono stati 1183, nel corso dei quali sono state identificate oltre 1929 persone e controllati oltre 976 veicoli.

Incisiva l’attività di prevenzione e di controllo del territorio da parte della Squadra Mobile e della Squadra Volante con un arresto e la denuncia a piede libero di 8 persone alle competenti Autorità Giudiziarie ed Amministrative per reati quali detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, illecita detenzione di armi, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, guida in stato d’ebrezza ed il sequestro di modiche quantità di sostanza stupefacente tipo hashish, marijuana e cocaina.

In particolare, la Squadra Volante nel corso di mirati servizi di controllo del territorio, ha tratto in arresto un soggetto per detenzione illegale di arma da fuoco, in quanto, a seguito di perquisizione effettuata all’interno del suo appartamento, è stata rinvenuta in un cassetto della camera da letto, occultata all’interno di un calzino, una pistola, tipo revolver, marca Smith&Wesson, modello a sei colpi, con matricola non identificabile, pronta al fuoco munita di cinque proiettili nel tamburo, sequestrata. L’uomo, che non ha fornito alcuna spiegazione circa la provenienza dell’arma, è stato condotto presso gli Uffici di questa Questura e successivamente posto al regime degli arresti domiciliari.

A seguito di specifiche determinazioni in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che si è tenuto presso la Prefettura di Cosenza, in occasione delle prossime festività natalizie, di fine anno e dell’Epifania sono stati particolarmente rinforzati i servizi di controllo del territorio e della gestione dell’ordine pubblico affinché tutte le manifestazioni possano svolgersi senza turbative.

Attenzione verso le zone a rischio

Continuano a dare risultati anche i servizi straordinari Interforze ad “Alto Impatto” nei luoghi della Città dove sono più presenti fenomeni di criminalità diffusa e degrado e presso il terminal delle autolinee, nell’ambito del programma straordinario di servizi di controllo del territorio disposti dal questore della provincia di Cosenza, Michele Maria Spina.

Vicino ai ragazzi, attraverso incontri e progettualità

Proseguono gli incontri con gli studenti, nell’ambito del Progetto Nazionale della Polizia di Stato “Pretendiamo legalità”, tenuti dall’equipe multidisciplinare della Questura di Cosenza. La Polizia di Stato è stata in compagnia degli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo (Liceo Classico – Liceo Artistico – Scuola Media) di Luzzi per effettuare un’opera di informazione, divulgazione, sensibilizzazione ed informazione sul cyberbullismo, reati informatici, violenza di genere, uso di sostanze psicotrope ed abusi in genere. I ragazzi hanno partecipato fattivamente all’incontro ponendo diverse domande al questore della provincia di Cosenza Michele Maria Spina.