Morì dopo un intervento di calcoli: a giudizio medico dell’ospedale di Rossano

RENDE (CS) – Si è tenuta martedì 20 dicembre 2022 al teatro cinema Garden di Rende la serata di gala di Spazio Scenico, evento conclusivo di una intensa due giorni che ha visto calcare il palcoscenico a tantissimi giovani allievi delle scuole e dei centri di danza del territorio e a grandi protagonisti della danza italiana ed internazionale.

Spazio Scenico, a sipario chiuso, si può definire come un atto d’amore per la danza che, alla prima edizione, può far esclamare senza ombra di dubbio il classico “buona la prima”! L’evento, è stato molto sentito dai partecipanti, che nella giornata di lunedì hanno potuto confrontarsi ed apprendere tanti suggerimenti dai grandi professionisti che hanno aderito all’iniziativa come l’Étoile internazionale Giuseppe Picone, la signora della danza Luciana Savignano, i maestri Francesco Annarumma e Gabriele Manzo che, insieme a Dario Lupinacci, nella giornata di lunedì hanno fatto parte anche della giuria dell’annesso concorso, decretando la vittoria di quei giovani meritevoli che, oltre a garantirsi una borsa di studio in termini economici, oltre a vincere costumi di scena realizzati da Ars Sartoria per Danza e Teatro di Enza Dima, potranno vivere esperienze di altissimo livello nei più importanti centri di danza nazionali.

Presentata con il consueto garbo e stile da Marco Tiesi, la serata di gala ha visto dapprima la diffusione in sala dell’ultima emozionante videointervista rilasciata dalla grandissima Carla Fracci e, successivamente, salire sul palcoscenico come ospite d’eccezione, Beppe Menegatti, regista di fama mondiale e marito della Fracci. Menegatti ha partecipato con grande coinvolgimento a tutte le fasi “Spazio Scenico” sia lunedì, sia martedì durante la serata di gala. Sul palco sono saliti inoltre la docente e ballerina del Liceo Coreutico dell’Istituto Lucrezia della Valle di Cosenza, Anna Le Pera, il docente e coreografo Dario Lupinacci, il maestro Andrea Bauleo, i maestri Picone, Annarumma, Manzo e la Signora della Danza Luciana Savignano. Grandi emozioni si sono vissute inoltre, per le prime nazionali di Gabriele Manzo e Giuseppe Picone. Emozioni che sono diventate magiche quando sul finale, per i saluti di rito, è salito sul palco Beppe Menegatti che circondato dall’affetto di tutto il teatro e degli ospiti ha rimarcato i valori essenziali della danza ma anche dispensando lezioni di vita. Durante la due giorni, inoltre, è stata allestita una mostra fotografica di Bruno Farda, fotografo che per oltre 40 anni ha immortalato le gesta di Carla Fracci e dei più grandi della danza italiana ed estera.

Un evento di importanza e rilevanza assoluta, dunque, come è stato sottolineato più volte da Menegatti, che ha riempito di soddisfazione il direttore organizzativo di Spazio Scenico, la maestra Katiuscia Alfano, il presidente e la vice presidente, rispettivamente Andrea Santoro e Gennifer Cavaliere, il segretario Salvatore Prete e Enza Dima che ha fornito i costumi di scena nonché grande supporto all’organizzazione.

Nel finale, caratterizzato dalle foto di rito, Alfano ha sottolineato che si è trattato di “un evento unico per la presenza contemporanea in scena di artisti di tale calibro” ed ha successivamente ringraziato tutti, dalle scuole di danza agli artisti intervenuti, dal sindaco di Montalto Uffugo Pietro Caracciolo all’assessore alla Cultura Gianfranco Bria per la concessione del patrocinio del Comune, gli sponsor. Importante anche il coinvolgimento del Liceo Coreutico nell’ottica della diffusione di questa meravigliosa arte. Per questo un ringraziamento va anche alla Docente Marianna Chiarelli.