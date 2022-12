Esercitazione, domani mattina, all’interno della galleria “Cerreta” sulla A2

PAOLA- Accolta alla stazione ferroviaria di Paola la Luce della Pace di Betlemme. Nella giornata di ieri, in un clima di gioia e di grande e sentita spiritualità, il consigliere comunale Sandra Serpa, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, insieme agli scout di Paola 1, ha accolto e la Luce Della Pace di Betlemme.

Nella Chiesa della Natività a Betlemme vi è una lampada ad olio che arde perennemente da moltissimi secoli, alimentata dall’olio donato a turno da tutte le nazioni cristiane della Terra. A dicembre ogni anno da quella fiamma ne vengono accese altre e vengono diffuse su tutto il pianeta come simbolo di pace e fratellanza fra i popoli.

Come nasce la tradizione

La tradizione nasce dall’iniziativa natalizia di beneficenza “Lichts in Dunkel ” – Luce nel buio – della Radio-Televisione ORF-Landestudio Oberoesterreich di Linz. Nell’ambito di tale iniziativa sono raccolte offerte spontanee con cui si vuole aiutare bambini invalidi, emarginati sociali, ma anche stranieri bisognosi, come ad esempio i profughi. Nel quadro di questa iniziativa di beneficenza, la ORF per la prima volta nel 1986 ha dato vita a questa “Operazione Luce della Pace da Betlemme”, pensando alla tradizione natalizia e come segno di ringraziamento per le numerose offerte. Poco prima di Natale un bambino, venuto appositamente dall’ Austria, accende una luce dalla lampada nella Grotta di Betlemme che è poi portata a Linz con un aereo della linea Austriaca. Da Linz con la collaborazione delle Ferrovie Austriache, la Luce è distribuita in tutto il territorio. Dal 1986 gli Scout viennesi hanno deciso di collaborare alla distribuzione della Luce della Pace, mettendo così in pratica uno dei punti chiave dello scoutismo, l’amore per il prossimo espresso nella “Buona Azione” quotidiana. Di anno in anno sono cresciuti sempre di più la partecipazione e l’entusiasmo per la consegna della “Luce della Pace” tramite i Gruppi Scout. Quasi ogni anno la Luce della Pace di Betlemme è stata portata in un “nuovo” Paese europeo.

L’arrivo a Paola, tra emozione e commozione

“Un momento emozionante”. Commenta il consigliere Serpa, affermando inoltre: “La luce di Betlemme è un segno sincero di amore per il prossimo espresso in ogni buona azione quotidiana. Proviamo – continua – ad essere ogni giorno costruttori di pace nelle nostre comunità. La fraternità che la Luce riesce a creare, rappresenta il mistero di Dio che si fa uomo. E’ il suo amore illumina la vita di tutti noi. A nome dell’amministrazione comunale ringrazio gli Scout e quanti si sono prodigati per farci vivere un così bel momento”.