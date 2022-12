Comuni: Cassano, benemerenze a sindaci da dopoguerra a oggi

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Cerimonia a Cassano allo Ionio per la consegna della benemerenza ai sindaci dal Dopoguerra ad oggi avvenuta in un consiglio convocato in modalità aperta dal presidente Lino Notaristefano. Riuniti tutti i sindaci che hanno guidato la comunità mentre nel pubblico erano presenti i familiari di quelli che non ci sono più. “Dopo la mia rielezione del 2019 – ha raccontato il sindaco Gianni Papasso nel suo intervento – mi sono interrogato sul fatto se continuare o meno a fare politica con spirito di rivalsa oppure inaugurare un nuovo corso. Visto il disagio che la città vive in questi anni abbiamo deciso di cambiare passo”.

“È con questo spirito – è scritto in una nota – che allo stesso tavolo si sono seduti Toscano con Frasca e Bloise, Aloise con Senise e Nuccio Leone, Ciccio D’Elia, Di Cunto, Pietro Di Benedetto, Bernardo, Salmena, Perciaccante, Senise, Peruzzi, Gianluca Gallo e Gianni Papasso. Forti personalità che hanno avuto anche scontri politici”. “Credo – ha detto Papasso – che sia stato un momento importante. Perché questa comunità, di fronte all’emergenza, deve ritrovare unità. Quell’unità che quando c’è stata, ha dato i suoi frutti e quando non c’è stata ha fatto regredire. Noi ci siamo scontrati ma c’era una tensione ideale che oggi non c’è più. Ho voluto questa cerimonia sia per lasciare un segno tangibile di quanto fatto da questa classe politica che, nonostante i difetti e sulla quale si spara facilmente, ha lavorato per la città e la comunità e sia, soprattutto, per metterci insieme e chiedere a tutti voi aiuto. Stare insieme, anche con altre istituzioni come la Chiesa rappresentata dal Vescovo mons.

Francesco Savino, per superare questo momento di difficoltà e per far sì che la comunità esca fuori da questo momento e possa dare una speranza concreta ai suoi figli. C’è uno spopolamento senza precedenti non solo a Cassano. Molti se la prendono con la politica locale ma i tempi sono cambiati e le situazioni sono diverse. Basti pensare alla crisi col Covid e dopo il Covid. La politica può e deve essere una soluzione. Per questo la speranza è recuperare unità e immaginare che la cappa possa essere spazzata via”. A fine cerimonia è stata inaugurata la Galleria dei Sindaci.