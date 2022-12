‘Sagra della cucina spezzanese’: un week-end tra enogastronomia, musica e cultura

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – Tutto pronto per l’undicesima edizione della “Sagra della cucina spezzanese“, l’evento grastronomico e culturale in programma sabato 17 e domenica 18 dicembre a Spezzano della Sila. Un viaggio tra i sapori tipici, le ricette della storia spezzanese, con l’obiettivo di riscoprire le antiche tradizioni culinarie e la valorizzazione del centro storico. La manifestazione, che si svolgerà nel rione storico di San Biagio, è aperta ad imprese, associazioni ed a privati cittadini che intendono svolgere, con un proprio stand gastronomico, attività di preparazione e degustazione dei piatti tipici della cucina tradizionale spezzanese.

Piatti come la coccìa (o cuccìa) che, tipicamente, viene preparata dal popolo spezzanese in occasione dei solenni festeggiamenti di San Francesco da Paola, ma anche cotiche e pancetta, la pizza agricola, la fagiolata, la zuppa di verza fino a quelli della tradizione natalizia come i “cullurielli” e tante altri pietanze che vogliono riportare, all’attenzione di tutti, i piatti della tradizione spezzanese sempre e comunque legati alla terra e al territorio. Previsto anche l’intrattenimento musicale dei BASHKIM che suoneranno per le strade del borgo “strimpellando” canzoni tradizionali calabresi e natalizie con le zampogne e altri strumenti.