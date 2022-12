Vaccarizzo, parte l’ammodernamento. Pomillo:«benefici per l’arberia»

COSENZA – Luigi Barone, segretario organizzativo nazionale Noi Di Centro: “Il 7% a Cassano Jonio del nostro Partito alle elezioni nazionali del 25 settembre ci impone una riflessione, un 7% senza candidati, con la metà degli elettori alle urne, senza liste a sostegno, è destinato ad aumentare di molto alle comunali, e noi non vogliamo disperdere questo bagaglio di voti – sottolinea Braone – anche perché ci potrebbe essere la possibilità di votare in un election day insieme alle elezioni Europee del 2024. Dunque, chiedo al partito locale un impegno sul portare avanti le interlocuzioni per sostenere Michele Guerrieri come candidato Sindaco”.

“Il giovane esponente nazionale del partito ha tutte le carte in regola: preparato, di territorio, giovane – incalza Barone – con idee chiare ed instancabile lavoratore di partito. Anche per questo motivo Clemente Mastella gli ha affidato le chiavi del movimento giovanile nazionale. Pertanto, da parte del partito del quale sono segretario organizzativo – ha poi concluso – ci sarà tutto il sostegno possibile e nei prossimi mesi discuteremo del programma elettorale per affrontare questa sfida che porterà la nostra formazione politica determinante ai fini del risultato finale”.