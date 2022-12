Stancati di Rende, dopo la fuga di gas il rientro. Ma resta il dubbio: «la scuola è sicura?»

RENDE (CS) – La seconda evacuazione alla scuola “Stancati” di Rende a causa di una fuga di gas sta suscitando preoccupazione tra i genitori. Nonostante le rassicurazioni del Comune di Rende sull’agibilità e la messa in sicurezza della scuola con il rientro in aula degli studenti, i genitori ci segnalano dei dubbi e domande che vorrebbero porre alle istituzioni competenti.

“In merito il dirigente scolastico nonostante la scuola l’indomani alla problematica fosse ritenuta in sicurezza ieri in un comunicato ha riferito che la scuola giustifica l’assenza dei bambini non presenti in classe – ci scrivono in una nota. – Dopo la seconda evacuazione, la preoccupazione per noi genitori ha fatto sì che molti bambini non si siano recati a scuola il giorno successivo all’accaduto. Nonostante ciò, altrettanti bambini, erano presenti in classe, del resto corpo docenti, collaboratori e ufficio amministrativo erano anche loro a lavoro.

Oggi però i genitori che si sono sentiti legittimati a portare i bambini in classe dando fiducia al comunicato pubblicato dalla scuola, sulla sua sicurezza e sul problema rientrato, si chiedono come mai la stessa giustifica l’assenza del giorno sette dicembre. Cosa dice alle famiglie dei bambini presenti in classe? C‘è qualche altra verità che non è stata pubblicata? Abbiamo messo i nostri figli in pericolo riponendo fiducia nei comunicati pubblicati, fiducia in chi amministra?

Nel dubbio – concludono i genitori – bastava chiudere la scuola per la sicurezza di tutti, perché se oggi la scuola giustifica l’assenza di alcuni bambini permettendo la presenza di altri riteniamo la faccenda molto preoccupante. l’argomento non è la giustifica di una assenza ma, l’avere messo qualora così fosse, bambini a rischio.