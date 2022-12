Blitz dei carabinieri a seguito dell’omicidio Aquino a Schiavonea

COSENZA – La Questura di Cosenza ed i commissariati di Corigliano Rossano, Paola e Castrovillari nei prossimi giorni, apriranno gli uffici passaporti per il rilascio dei titoli agli utenti provvisti di biglietto di viaggio, al di fuori dalla Comunità Europea, fino al 31 dicembre 2022. Nelle giornate di open day straordinario, saranno acquisite come per il passato, le istanze di chi dovrà recarsi all’estero per motivi di lavoro, studio o salute. L’accesso sarà consentito pertanto agli utenti, particolarmente a chi avrà fissato un appuntamento sull’Agenda Elettronica anche se successiva alla suddetta data.

Ogni utente dovrà rivolgersi – spiegano dalla Questura – all’Ufficio di Pubblica Sicurezza di competenza in base al Comune di residenza. Le giornate sono previste per il 6, 13, 20 e 27 dicembre prossimi e, nel corso di ognuna, saranno accettate secondo l’ordine di arrivo in Ufficio, fino a 50 istanze per la Questura e 40 per ognuno dei commissariati distaccati.