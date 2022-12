Maltempo nel cosentino, il Fiume Trionto esonda e danneggia l’acquedotto

CASTROVILLARI (CS) – Le condizioni di “salute” dell’ospedale di Castrovillari non sono certamente buone e, volendo usare proprio una metafora sanitaria, si può dire che il paziente si trova in condizioni stabili, ma gravi. Da ortopedia a riabilitazione intensiva passando per le sale operatorie. Sono queste alcune delle criticità relative al “Ferrari”, punto di riferimento per la sanità del Pollino. Problematiche delle quali si parla da anni (in alcuni casi da decenni) ed anche a fronte di numerosi interventi e promesse, chiaramente non mantenute, la situazione è rimasta la stessa.

Problemi strutturali, quindi, senza dimenticare quelli relativi all’atavica carenza di personale, che non sono passati inosservati all’occhio del tavolo permanente sulla sanità territoriale. Nel corso dell’ultima riunione, convocata nel comune di Castrovillari, è stato deciso di organizzare per il prossimo 17 dicembre una manifestazione alla quale prenderanno parte, tra gli altri, esponenti del mondo politico, i sindaci del territorio, le associazioni ed i sindacati.