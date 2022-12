Succurro incontra sindaci del Reventino-Savuto: «chiedo progetti già cantierabili»

COSENZA – Continuano gli incontri della presidente Succurro con i sindaci. Pochi giorni fa l’incontro con i primi cittadini del Reventino-Savuto comprendenti i comuni di Bianchi, Carpanzano, Colosimi, Panettieri, Parenti, Pedivigliano e Scigliano.

«Abbiamo voluto dare un’impronta diversa attraverso un metodo di confronto e di partecipazione con i sindaci, anche perché da sindaco conosco perfettamente le difficoltà che si riscontrano soprattutto nelle piccole comunità ancor più se in aree interne e troppo spesso isolate». Questo l’incipit di Rosaria Succurro in apertura della riunione, che ha voluto ringraziare gli amministratori presenti per aver risposto positivamente a un’iniziativa che vuole essere di concertazione degli interventi e di collaborazione fattiva.

La Presidente ha fatto presente che per le annualità 2021-2026 sono disponibili risorse pari a circa 1.400.000 euro da impiegare per la viabilità del Reventino-Savuto, oltre ad altri fondi che sono in via di reperimento: «le opportunità che abbiamo voluto sottoporvi oggi rappresentano solo il primo passo di un piano di sistemazione e messa in sicurezza della rete stradale provinciale, che rappresenta una priorità nell’agenda di questa Amministrazione sin dall’atto del mio insediamento», ha aggiunto. Uno sforzo che ha richiesto grande impegno soprattutto per l’intercettazione dei finanziamenti e che oggi siamo in grado di portare avanti anche «grazie alla professionalità del Dirigente del Settore Viabilità Ingegner Gianluca Morrone e del suo staff tecnico, che ringrazio per la collaborazione fattiva e puntuale. A voi sindaci chiedo oggi progetti già pronti e cantierabili, da utilizzare per le annualità 2021/2022, perché in questa fase dobbiamo essere veloci ed efficienti».

Nel corso dell’incontro i sindaci hanno espresso criticità e necessità dei propri territori, confrontandosi con i tecnici provinciali in ordine alla reale fattibilità delle proposte avanzate e anche concordando sulla necessità di non disperdere le risorse ma di puntare sugli interventi prioritari e possibilmente intercomunali. «Continueremo con la nostra regola del coinvolgimento e del dialogo con i Comuni – ha concluso la Presidente Succurro – perché solo con il confronto costante si possono trovare soluzioni rispondenti alle reali esigenze delle comunità locali. Obiettivo prioritario resta quello del contrasto alla marginalizzazione e al declino demografico delle nostre aree interne, con un occhio attento alla promozione e allo sviluppo dei territori che passano necessariamente per una viabilità veloce e moderna, ma soprattutto sicura».