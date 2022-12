LONGOBUCCO (CS) – Il maltempo di queste ore sta piegando il cosentino facendo registrare diverse criticità a Cosenza e in tutta la provincia, specialmente nella zona di Corigliano-Rossano. Per la presenza di detriti sul piano viabile all’altezza del km 9, il traffico è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni sulla strada statale 177 Dir in località Longobucco, in provincia di Cosenza. Sul posto sono presenti le squadre di pronto intervento Anas per lo sgombero dei detriti e per la gestione della viabilità in piena sicurezza.

Una frana lungo la strada di collegamento tra la Marina e il Centro Storico di Roseto Capo Spulico si è verificata nel pomeriggio in conseguenza dell’ondata di maltempo che ha colpito la zona. Lo ha reso noto, con un post su facebook, la sindaca di Roseto Capo Spulico, Rosanna Mazzia. “Lo smottamento – afferma – sta causando il cedimento del manto stradale lungo la carreggiata. In questi minuti stiamo intervenendo con le squadre di Sirjo, Anas e della Provincia, per mettere in sicurezza l’area”. Rivolgendosi ai cittadini rosetani il sindaco li invita a prestare la massima prudenza. La frana non interessa alcuna abitazione, ma la strada che collega la marina al Paese. Intanto, la sindaca ha disposto la chiusura per due giorni delle scuole sul territorio comunale (elementari e medie) in quanto gli scuolabus non possono espletare il loro servizio.