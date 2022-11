DIAMANTE (CS) – La Regione Calabria ha reso noto l’avvio della procedura negoziata senza bando per l’intervento inerente i “Lavori di ristrutturazione e completamento del molo ricovero natanti da diporto del Comune di Diamante”. In particolare, si legge nella nota: “con D.D.S. n. 13626 del 4/11/2022, è stato disposto il procedimento finalizzato all’affidamento del servizio di architettura e ingegneria per l’adeguamento del progetto preliminare (approvato con D.D.S. n. 20 del Dipartimento LL.PP. n. 2351 del 08.03.2000)”. L’intero avviso e i termini completi della procedura possono essere letti sul sito www.regione.calabria.it.

L’Amministrazione Comunale di Diamante saluta “con estrema soddisfazione questa notizia che riavvia l’iter di una questione per la quale tutti auspicano un esito finalmente risolutivo e perché ritenuta decisiva per il futuro dell’economia cittadina”.

“Un passaggio positivo e che prefigura tempi abbastanza rapidi, quello comunicato ieri dalla Regione, che va sicuramente ascritto anche al tenace lavoro svolto proprio dall’Amministrazione Comunale. Un lavoro costante che non cerca ribalte ma che è rivolto alla risoluzione concreta di una questione che da troppo tempo è in cerca di una soluzione definitiva. Si ringraziano per questo il presidente Roberto Occhiuto e la Regione Calabria per aver impresso una svolta indirizzata a un esito positivo per la vicenda del Porto di Diamante”.