Facciolla prosciolto dal Csm: per l’ex magistrato di Castrovillari solo una censura

COSENZA – Si continua a dar voce alle criticità dell’ospedale di Cariati, dopo la protesa in cui si è manifestato per il diritto all’aborto. Il Consultorio ha carenza di personale, mentre l’unico Ginecologo è vicino al pensionamento. Il sindacato Nursid ha chiesto con forza alla Direzione Generale di “ripristinare una dotazione organica sufficiente per la normale attività di gestione e prevenzione”; ma anche il comitato le Lampare ha lanciato un appello, proprio nei giorni scorsi.

Il Commissario Straordinario Antonio Graziano risponde alle critiche. L’intento è quello di precisare che la funzionalità dei servizi territoriali costituisce una priorità dei servizi strategici dell’Azienda e tra questi i Consultori Familiari e i servizi rivolti alle donne e ai bambini. “In un momento di grave criticità per il reclutamento di personale, specie per alcune branche come la pediatria e la ginecologia, sono state esperite tutte le procedure per sostituire il personale posto in quiescenza. Tra queste – sottolinea Graziano – sono state attivate procedure di mobilità, per la Dirigenza Medica, e sono in corso gli scorrimenti delle graduatorie già in essere per la sostituzione sia del personale del comparto che della Dirigenza. Per tali motivi si rassicura che in corso la procedura per sostituire almeno una delle due unità collocate in pensione (infermiera professionale ed una puericultrice) presso il Consultorio Familiare di Cariati. Tutto il restante personale è, al momento, operativo, e verrà sostituito quando posto in quiescienza”.

“Per ovviare alla carenza di personale – aggiunge – sono inoltre in corso iniziative straordinarie quali l’utilizzo di ore di specialistica ambulatoriale, poste all’attenzione del comitato zonale, o altre misure straordinarie per garantire continuità ai servizi. Infine si rappresenta che l’attività dei Consultori Familiari, per compito istituzionale, non si basa solo ed esclusivamente sulle attività ambulatoriali ginecologiche, bensì vengono garantite attività psicologiche e sociali, di screening e pap test, di assistenza alla donna e di accompagnamento alla nascita. Tutte queste prestazioni vengono comunque garantite. Il presidio ospedaliero di Corigliano Rossano garantisce inoltre un ambulatorio dedicato alla gravidanza. Nell’accogliere la sollecitazione pervenuta, questo Coordinamento ed il managment aziendale, si renderanno promotori di ogni iniziativa utile a risolvere la criticità rappresentata, pur dovendo considerare le difficoltà oggettive e reperire specialisti in alcune branche”.