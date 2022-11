Scalea, netturbini sul piede di guerra: “Da settimane silenzio da Comune e azienda”

SCALEA (CS) – “Nonostante scioperi, denunce pubbliche, comunicazioni ufficiali e richieste alle istituzioni, le condizioni di lavoro dei dipendenti dell’azienda MIA SRL, impiegati nel servizio di igiene ambientale del comune di Scalea, rimangono estremamente difficili“. Lo scrive in una nota il sindacato USB LP.

Lo scorso 4 novembre si è tenuta una giornata di sciopero indetta dalla nostra organizzazione, conclusasi con un incontro con il sindaco Perrotta, il quale aveva dato rassicurazioni sul fatto che avrebbe promosso celermente un incontro alla presenza delle forze sindacali e dei vertici aziendali al fine di discutere e individuare soluzioni idonee a superare le attuali insostenibili problematiche.

A distanza di alcune settimane, regna ancora il silenzio più assoluto. L’amministrazione comunale, soggetto appaltatore del servizio, e MIA SRL non hanno inteso offrire alcuna risposta alle nostre legittime rivendicazioni. Un atteggiamento che condanniamo e che dimostra, semmai ce ne fosse ancora bisogno, l’indifferenza nei confronti di chi lavora e in generale dei cittadini di Scalea. A chi giova la crescita delle tensioni all’interno del cantiere? Ribadiamo la necessità di aprire un confronto il prima possibile. Già dalle prossime ore, se non dovesse intervenire alcuna positiva novità, metteremo in campo tutte le azioni sindacali che la gravità del caso richiede a tutela dei diritti dei nostri iscritti.