Auto si ribalta in autostrada all’altezza di Rogliano, un ferito

COSENZA – Incidente stradale poco dopo le tredici sul tratto cosentino dell’A2. Per cause in corso di accertamento, un’automobile si è ribaltata. La persona alla guida è rimasta ferita, ma presumibilmente in modo non grave. Il veicolo stava viaggiando in direzione sud e il sinistro è avvenuto all’altezza di Rogliano. Il sinistro non ha fortunatamente coinvolto altri veicoli in transito. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti. La pioggia incessante di queste ore potrebbe essere una delle cause alla base dell’incidente.