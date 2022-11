Freccia Argento Sibari-Bolzano, Gianni Papasso: “Risolvere fase di stallo”

PAOLA- “Con senso di responsabilità stiamo gestendo la cosa pubblica focalizzandoci sulle situazioni da affrontare senza pensare a tornaconti elettorali e senza paura di adottare provvedimenti in parte osteggiati, ma necessari”. È la premessa della maggioranza del sindaco Giovanni Politano, nel corso di una nota stampa che così prosegue: “Per chiarezza verso i paolani – Sottolinea l’amministrazione comunale – è giusto ripristinare la verità, spesso distorta da strumentalizzazioni e polemiche alle quali non badiamo”. Nel merito: “Sul bilancio – Si legge nella nota – le parole contenute nel parere dei revisori dei conti evidenziano perfettamente lo stato attuale dell’ente. Abbiamo ereditato – Infatti – un comune deficitario, ma, nonostante tutto, il parere dei revisori, in sede di approvazione del bilancio di previsione, è cautamente favorevole.

La verità è che abbiamo evitato un terzo dissesto per la città, e lo abbiamo fatto in silenzio, senza disamine politiche su eventuali responsabilità. Tutto ciò è stato reso noto anche dai Revisori dei Conti in consiglio comunale. In quattro mesi abbiamo certificato debiti fuori bilancio, discusso ed approvato in aula due bilanci, cosa che non avveniva da decenni a Paola. Ovviamente le forze di minoranza hanno posizioni contrastanti, ma la politica delle barricate non serve perché i fatti sono quelli da noi elencati”. La maggioranza mette in evidenza inoltre: “L’imposta di soggiorno non può essere un deterrente per la crescita della città. A Paola ci sono decine e decine di strutture ricettive che ospitano decine di migliaia di presenze. L’imposta di soggiorno è una misura varata in tantissime altre località calabresi.

L’abbiamo voluta di concerto con i commercianti, perché riteniamo di dover canalizzare il flusso turistico che arriva sul territorio per favorire l’economia. Con lungimiranza auspichiamo di poter investire qualcosa come 250mila euro annui in servizi base e fruibilità turistica”. L’amministrazione comunale continua: “Stiamo puntando sulla promozione turistica di Paola, garantendo servizi e regole. La destagionalizzazione del turismo da noi fortemente voluta – Infatti – è il volano per la crescita della città. Dopo esserci insediati – Rimarca la maggioranza – grazie a ‘Costa Brillante’ abbiamo puntato su eventi di spessore, ospitando artisti di primo piano e valorizzando le migliori energie locali.

Abbiamo allungato la stagione estiva, rimpolpando un palinsesto di eventi che continua con l’appuntamento delle festività natalizie, dove la nostra città sarà assolutamente protagonista in Calabria grazie ad una serie di iniziative. Tra queste il Villaggio di Babbo Natale e le tante serate che faranno risplendere le vie più caratteristiche di Paola, grazie alla sinergia con associazioni e comitati di quartiere che ringraziamo”. L’amministrazione comunale attenziona anche il decoro urbano e rende noto: “Grazie al protocollo d’intesa con Calabria Verde abbiamo iniziato la pulizia e la messa in sicurezza dei corsi d’acqua e abbiamo realizzato la piantumazione di 140 alberi.

La città appare più pulita e più verde. Siamo al lavoro per offrire maggiori servizi”. Il Governo cittadino conclude: “Aver approvato il bilancio di previsione rappresenta un punto di partenza sul quale costruire una seria programmazione. Interventi mirati, progettualità e crescita del territorio: Andiamo avanti con serenità perché sentiamo la fiducia dei cittadini”.