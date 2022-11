Laino Castello, crollato il ponte in località San Liguori a causa del maltempo

SCALEA (CS) – L’amministraione comunale di Scalea rende noto che “con il 2022 termina l’inoltro degli ultimi atti di accertamento relativi agli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 per Acqua, Tari ed Imu, che questa amministrazione ha dovuto porre in essere a fronte di una colposa negligenza nella gestione tributaria degli ultimi 5 anni”.

“Ci rendiamo conto che abbiamo dovuto chiedere uno sforzo enorme ai cittadini di Scalea ma ciò è stato reso necessario dal fatto che i “Ponzio Pilato” degli ultimi 5 anni hanno pensato bene a non farsi “nemici” tra la popolazione arrecando, nel contempo, un grave danno alle casse del Comune. La strada per il risanamento dei conti è difficile ma non impossibile, serve senso di responsabilità, onestà intellettuale e serietà nella gestione della Cosa Pubblica che questa amministrazione sta mettendo in campo fin dal primo giorno”.

“Avremmo potuto a nostra volta – riporta una nota del Comune – fare finta di niente, gestire bilanci di carta ed evitare di essere visti come l’amministrazione delle tasse, ma ciò avrebbe comportato ulteriori e più gravi danni per la città e la sua gestione. Ci siamo invece accollati le responsabilità altrui, consapevoli che risanare anni e anni di gestione allegra della Cosa Pubblica possono essere superati ristabilendo l’equità tributaria e lavorare quanto prima con bilanci di cassa che permettano di programmare con serenità gli interventi che Scalea attende da troppo tempo”.

“Nel contempo, nonostante le difficoltà ereditate, sono state avviate altre attività di recupero crediti nei confronti della Regione che andranno a compensare altri debiti per il mancato pagamento dello smaltimento dei rifiuti fin dal 2016. Siamo passati, in poco più di due anni, da un bilancio con un disavanzo di circa 27milioni e 800mila euro a 17milioni e 300mila. Mentre leoni da tastiera e fomentatori di odio si concentrano sulle buche nelle strade che non esisterebbero se ci fosse stata una gestione responsabile dei conti pubblici, noi stiamo lavorando per coprire le voragini economiche create in anni e anni di improvvisazione e sciatteria amministrativa”.