Cassano allo Ionio, 20 persone denunciate per furto di energia elettrica

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – «Il ritorno in città dell’evento Vini in Fiore conferma la stretta sinergia tra il nostro Comune, l’associazione nazionale Città del Vino, cui aderimmo l’anno scorso, e Winetourism, contenitore delle più importanti esperienze turistiche centrate sul vino come prodotto legato alla storia, alle tradizioni e alle tipicità dei luoghi». A dirlo è Rosaria Succurro, sindaco di San Giovanni in Fiore, che annuncia la seconda edizione di Vini in Fiore, in programma sabato 12 e domenica 13 novembre prossimi all’interno e nei pressi dell’Abbazia florense, insieme alla tradizionale Festa del vino, organizzata dalla Proloco e giunta all’undicesimo anno.

«A San Giovanni in Fiore, specie nel suo centro storico, si registra – sottolinea la sindaca Succurro – un’evidente crescita del turismo, grazie ad una maggiore consapevolezza, da parte degli operatori privati, delle associazioni locali e dell’intera comunità, dell’enorme potenziale del territorio, di natura, cultura ed enogastronomia, alimentata anche dalle continue iniziative promozionali dell’amministrazione comunale».

Sabato 12 novembre, alle ore 10 si terrà, nei Magazzini dell’Abbazia florense, il concorso «Miglior novello aspirante sommelier». Nello specifico, gli studenti del locale Istituto alberghiero di Stato gareggeranno per il titolo in questione assaggiando i vini novelli presenti all’appuntamento. Alle ore 12, sempre negli stessi Magazzini, inizierà l’Anteprima del XVI Salone nazionale del vino novello, con la direzione di Tommaso Caporale, giornalista esperto nel settore. Seguirà, alle ore 16 e in piazza Raniero da Ponza, situata alle spalle dell’Abbazia florense, l’inaugurazione dell’XI Festa di San Martino. Alle ore 17, nella stessa piazza ci sarà l’apertura dei banchi per l’assaggio dei vini novelli e la degustazione dei prodotti del territorio e dell’autunno. Sempre alle ore 17, partirà PerBacco, progetto di laboratori tematici, ludici e pedagogici dedicati ai bambini, a cura del gruppo Fiori florensi. La giornata terminerà con il concerto della band Tira Taranta, che si esibirà dalle ore 21.

Domenica 13 novembre, invece, dalle ore 11 alle 22 sarà possibile degustare i prodotti del territorio e dell’autunno in piazza Raniero da Ponza. Tra le ore 11 e le 13 proseguirà il progetto PerBacco e, in parallelo, si terranno dei laboratori sensoriali su vino e olio novelli. Tra le ore 16 e le 22 il pubblico potrà assistere alla sfilata musicale dei Giganti di Taurianova e, a seguire, ad una rassegna di musica folcloristica. Alle ore 17 saranno premiati i vincitori del concorso «Miglior novello aspirante sommelier», con la contestuale apertura dei banchi per l’assaggio dei vini novelli partecipanti al XVI Salone nazionale. Sia il 12 che il 13 novembre prossimi, saranno raccolti i vini candidati al premio «Miglior vino artigianale di San Giovanni in Fiore», che verrà assegnato a parte, nei giorni successivi.