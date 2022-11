Terzo macrolotto SS106, vertice in Prefettura

SCALA COELI (CS) – Nel corso di apposito servizio predisposto nella giornata di ieri a tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, i Carabinieri del Comando Stazione CC di Scala Coeli hanno rinvenuto in stato di abbandono sul territorio, un fucile calibro 12, regolarmente funzionante e non censito, occultato da ignoti all’interno di una grotta naturale. Le ulteriori attività di prevenzione generale poste in essere nel corso della medesima giornata dai militari, hanno consentito di deferire in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, un 44 enne del posto titolare di precedenti di polizia, poiché ritenuto responsabile della detenzione illegale di munizionamento presso la propria abitazione.