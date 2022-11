Scala Coeli, rinvenuto in una grotta fucile non censito

COSENZA – Il Sindaco di Cosenza Franz Caruso prenderà parte nel pomeriggio di lunedì prossimo, 14 novembre, al Consiglio comunale aperto, con al centro il tema dell’ordine pubblico, convocato a Cassano all’Ionio, a seguito dell’attentato intimidatorio subìto nei giorni scorsi dall’Assessore Leonardo Sposato, componente della giunta guidata dal Sindaco del comune della Sibaritide, Gianni Papasso.

“Ritengo doveroso da parte mia – ha sottolineato Franz Caruso in una dichiarazione – far sentire la mia vicinanza ed esprimere tutta la mia solidarietà agli amici Leonardo Sposato e Gianni Papasso. Il vile gesto intimidatorio perpetrato ai danni dell’Assessore Sposato, al quale è stata incendiata nei giorni scorsi l’autovettura, suscita grande riprovazione e deve essere stigmatizzato con forza, sia per la sua intrinseca gravità, sia perché determina il pericoloso allungamento della serie di intimidazioni portate all’indirizzo degli amministratori della cosa pubblica, coinvolgendo chi è impegnato in prima linea in un’azione di miglioramento della qualità della vita della comunità amministrata, attraverso gli strumenti della legalità e della trasparenza. L’esortazione che in questo difficile momento rivolgiamo agli amministratori della città di Cassano – ha aggiunto il Sindaco Franz Caruso – è di proseguire nell’azione di rinnovamento intrapresa, con impegno, vigore e determinazione ancora maggiori, nell’auspicio che su questa esecrabile vicenda venga fatta piena luce. Le istituzioni, se unite, possono dare risposte energiche nel percorso di cambiamento che deve permeare le nostre reciproche comunità”.