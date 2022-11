Diamante, installati contenitori per i rifiuti urbani pericolosi

DIAMANTE (CS) – Fruibili i contenitori per i R.U.P. (rifiuti urbani pericolosi) nella Città dei Murales. Nei giorni scorsi il personale di Ecoross ha consegnato e installato le attrezzature sull’intero territorio cittadino in ottemperanza a quanto previsto dal Progetto Tecnico nell’ambito del nuovo servizio di Igiene Urbana messo a punto dall’Amministrazione Comunale di Diamante e gestito dall’azienda. Si tratta di un ulteriore step finalizzato ad incrementare le percentuali di raccolta differenziata, già lusinghiere e in costante crescita sul territorio, e ad agevolare il conferimento per i cittadini utenti.

Varie le postazioni individuate per i contenitori destinati alla raccolta dei R.U.P. suddivisi in tre tipologie: 5 contenitori per i farmaci scaduti di colore bianco installati in via B. Croce, in via E. Pascale, su Corso Vittorio Emanuele e sul lungomare in via Poseidone a Diamante Centro, in via C. Consiglio a Cirella; 6 contenitori per le pile esauste di colore giallo in via Ignazio Silone, in via B. Croce, in Piazza XI febbraio e in via Poseidone a Diamante Centro, in via C. Consiglio e in via V. Veneto a Cirella; 4 contenitori per la raccolta di prodotti etichettati T (tossici) e/o F (infiammabili) di colore rosso in via Ignazio Silone, in via B. Croce e in Piazza XI Febbraio a Diamante Centro, in via V. Veneto a Cirella.

Uno strumento in più per i cittadini, che continuano a far registrare comportamenti corretti e virtuosi, a testimonianza dell’alto senso civico che contraddistingue la Città di Diamante a tutela del decoro urbano e del rispetto dell’ambiente.