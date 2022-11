Sciopero dipendenti MIA srl, la replica della società

SCALEA – Pur rispettando, come sempre, il diritto dei lavoratori e delle sigle sindacali, è necessario stigmatizzare affermazioni non veritiere e totalmente destituite di fondamento quali “dall’azienda non è giunta alcuna risposta” ovvero “Forse pensavano [l’azienda] di poter organizzare il cantiere senza rispettare alcun vincolo contrattuale e senza confronto con le forze sindacali”. Tanto non corrisponde al vero. La società M.I.A. Multiservizi Igiene Ambientale S.r.l. ha avuto modo di ribadire, in tutte le sedi, di aver applicato il CCNL previsto dalla legge e, soprattutto, di aver proceduto alla contrattualizzazione del personale, nel rispetto della clausola sociale, in ossequio ed in pedissequa applicazione delle previsioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto. In particolare, il personale è stato inquadrato in ragione dei livelli, delle posizioni parametrali, delle qualifiche e delle mansioni per come indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto predisposto – come è noto – dall’operatore economico uscente e così valutato, approvato ed allegato dall’Amministrazione comunale agli atti di gara.

È opportuno, poi, evidenziare che tutte le OO.SS. di riferimento hanno partecipato alle operazioni, sin dal subentro, nell’appalto, della Società M.I.A. Multiservizi Igiene Ambientale S.r.l. la quale, prima di procedere alla stipula, ha trasmesso la bozza del contratto dei lavoratori alle medesime OO.SS., senza che tali ultime abbiano obiettato alcunché ma, semmai, ne hanno approvato il contenuto. Le rimostranze della sigla sindacale, dunque, devono essere rivolte altrove: la società, quindi, non teme alcuna azione, né sindacale né legale, perché convinta di aver rispettato la legge ed applicato, puntualmente, le disposizioni di gara. La società, nel contempo, non tollererà più campagne diffamatorie da parte di alcuno e, per tali ragioni, ha già conferito mandato al proprio legale di fiducia per l’avvio di ogni azione, in tutte le sedi, volta a tutelare la propria immagine.