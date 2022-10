Sparatoria in un circolo ricreativo a Corigliano, coppia in manette

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un uomo di 47 anni, Natalino Pirro, è stato arrestato per la sparatoria avvenuta ieri sera intorno alle 21 a Corigliano, nei pressi di piazza Compagna, che ha provocato il ferimento di due persone, Paolo Algeri di 50 anni e Francesco Coppola di 58. Secondo quanto si apprende non si tratterebbe di un episodio legato agli ambienti criminali ma alla base ci sarebbero futili motivi. I due feriti sono stati portati in ospedale a Rossano ma non sarebbero in pericolo di vita.

Con il passare delle ore è emerso che Pirro aveva avuto una lite, nelle ore precedenti al fatto, con uno dei due ferriti. così si è recato nel circolo ricreativo ed ha sparato per poi allontanarsi. Oltre a lui, i carabinieri hanno anche arrestato la compagna Larisa Parvanova, 51 anni, di nazionalità bulgara, già nota alle forze dell’ordine. Le accuse sono di tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco clandestina.