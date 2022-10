Aggredisce carabinieri durante perquisizione: giovane in manette

CAMIGLIATELLO SILANO – Si è svolta a Camigliatello Silano, la XII Convention Europea della Montagna, una tre giorni di workshop organizzata da Euromontana, dove numerosi sono stati gli stakholder e gli esperti della montagna giunti da tutta Europa che si sono confrontati su come le politiche europee possono avere un approccio più efficace sulle aree montane. Due gli aspetti emersi che possono rendere più attrattive queste aree, innovazione e formazione. L’ultima giornata tra l’altro ha visto la partecipazione del presidente nazionale dell’Inps, Pasquale Tridico, il quale ha parlato del progetto del “Pastore 4.0”, una uova figura professionale da un antico mestiere, con un doppio obiettivo: coinvolgere le nuove generazioni e rilanciare le aree montane. Ed è proprio in questo doppio gap che si inserisce ‘Il pastore 4.0’, fortemente voluto da Cia e realizzato di concerto con Inps e Regione Calabria da replicare su tutto il territorio nazionale, ovvero un corso di formazione ad hoc di due anni, teorico e pratico, per far nascere nuove figure specializzate e digitalizzate. Futuri pastori qualificati e più ‘smart’ grazie all’uso delle nuove tecnologie, a partire da Gps e droni per controllare posizione e movimenti del gregge al pascolo e per monitorare quotidianamente il benessere animale fino ai pannelli fotovoltaici sulle stalle per ridurre le bollette energetiche. Scopo ultimo modernizzare il settore, renderlo più redditizio e appetibile per i giovani, nonché rivitalizzare le aree montane che scontano un progressivo spopolamento.