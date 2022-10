Arrestato a Castrovillari per detenzione illegale di stupefacente ai fini di spaccio

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – «Dopo più di trent’anni di ignorato inutilizzo ed abbandono, la scuola alberghiera di San Giovanni in Fiore torna ad essere sede formativa dei maestri della ristorazione e della ricettività, con un convitto per ben 70 studenti, probabilmente unico in Calabria». Ad annunciarlo è il sindaco di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, e la cerimonia di inaugurazione, si terrà alle 11, di giovedì 27 ottobre. Prenderanno parte al ‘taglio del nastro’ la vicepresidente della Regione Calabria, Giuseppina Princi, l’assessore regionale Gianluca Gallo, il provveditore agli studi della provincia Cosenza, Loredana Giannicola, e il direttore generale dell’Arsac, Bruno Maiolo.

«La Regione Calabria, la Provincia di Cosenza, il Comune di San Giovanni in Fiore e il ministero dell’Istruzione hanno lavorato in piena sinergia per ottenere questo grande risultato, che rappresenta il primo, fondamentale passo – sottolinea Succurro – per creare lavoro qualificato e per valorizzare le tradizioni e le eccellenze enogastronomiche del territorio, anche con l’avvio, nel futuro prossimo, di percorsi complementari di alta formazione professionale, grazie all’interessamento vivo dei vertici politici regionali».

«Riapriamo finalmente la struttura, che da presidente della Provincia di Cosenza ho fatto recuperare con uno specifico investimento e la collaborazione di tutti gli enti interessati, posto che l’immobile versava in pessime condizioni. Di conseguenza, portiamo in città 20 nuove figure professionali che operano nell’istituto. Ancora, con i 70 posti del convitto centriamo – conclude la sindaca Succurro – tre obiettivi importanti: salviamo un patrimonio pubblico, agevoliamo le famiglie e alimentiamo l’economia locale in virtù della presenza stabile degli studenti che dimoreranno nella scuola alberghiera».