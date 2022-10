SCALEA (CS) – L’Unione delle Associazioni della Riviera dei Cedri e del Pollino rende noto che – come verificabile direttamente sul sito di Trenitalia – nei giorni 28, 29, 30, 31 ottobre e 1 novembre fermerà nella stazione di Scalea – S. Domenica Talao una coppia aggiuntiva di Frecciargento Roma-Reggio Calabria e viceversa.

Nello specifico il Frecciargento 8863 partirà da Roma alle 10:47 per giungere a Scalea alle 14:42, il corrispondente treno invece sosterà a Scalea alle 16:15 per arrivare a Roma alle 19:15, dunque con tempi di percorrenza di circa tre ore e con la possibilità di prendere le coincidenze da/per il Nord Italia. Si ricorda inoltre che, a seconda dei giorni e delle promo, i treni di tipo Freccia possono essere acquistati a prezzi notevolmente scontati.

Come noto questa coppia di treni – riferisce il coordinamento delle Associazioni – nel periodo estivo serve tutti i giorni il nostro comprensorio, più volte però abbiamo chiesto che essa venisse stabilizzata per tutto l’anno, in modo tale da venire incontro alle esigenze dei tanti che vivono e lavorano fuori. L’istituzione di queste fermate a a ridosso del ponte dei Santi conferma e risponde all’esigenza di mobilità del territorio della Riviera dei Cedri e del Pollino non solo nel periodo estivo.

E per quanto riguarda la costruzione della nuova ferrovia AV/AC Salerno-Reggio Calabria il gruppo di Associazioni è molto cauto ed aspetta l’uscita del PTFE per esprimersi ma non condivide la linea del NO apriori proposta da alcuni gruppi, in quanto sono assolutamente necessarie nuove e infrastrutture, che vadano ad interconnettersi con quelle già esistenti, nel caso di specie con la ferrovia storica.