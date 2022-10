Alla scoperta dell’oasi avifaunistica di Tarsia con il Family CAI

PAOLA (CS) – “Occorre fare chiarezza sull’incresciosa vicenda che riguarda il taglio di fondi Ministeriali riguardanti iniziative urgenti di elevata utilita’ sociale nel campo dell’edilizia sanitaria valutabili dall’INAIL nell’ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare”. È quanto afferma, dati alla mano, Graziano Di Natale, già Consigliere Regionale della Calabria che spiega come la giunta regionale della Calabria abbia “deciso di espungere – ossia di eliminare- le richieste degli interventi inseriti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 Febbraio. Si tratta di una scelta scellerata”.

“La verità dei fatti appare inconfutabile. La Regione Calabria in data 18 luglio 2022 ha scelto di compiere un passo indietro, rinunciando alla possibilità di ottenere fondi Ministeriali strutturali per la sanità pubblica, per interventi addirittura considerati urgenti, in data 4 febbraio 2021. Tra questi – sottolinea l’esponente Politico- sono andati in fumo soldi per la ristrutturazione dell’intero presidio ospedaliero di Paola per un importo pari a euro 21.500.000,00 euro”.

“Le veline mediatiche per camuffare un tale pressappochismo amministrativo – conclude – in questo momento non servono. Urge una seria presa di coscienza. È il momento della responsabilità. Chiedo al presidente della Regione Calabria di conoscere i motivi che lo hanno spinto a percorrere questa strada che non condivido assolutamente. Auspico risposte concrete da chi ha pieni poteri sulla sanità pubblica e finora ha prodotto ben poco a fronte di quanto dichiarato in pompa magna”.