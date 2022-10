“Attacchi concentrici su Consorzio Bonifica Trebisacce”, Molinaro “oggetto di desideri malsani?”

TREBISACCE (CS) – “Quando si parla con i lavoratori, onestà intellettuale, vuole che bisogna riferire quello che è stato fatto e quello che non è stato fatto. La coerenza per me è sempre un valore. Sia da dirigente sindacale che nel mandato di Consigliere Regionale e Presidente della VI^ Commissione Consiliare Agricoltura, ho sempre difeso strenuamente (continuerò a farlo!) il ruolo e l’importanza dei Consorzi di Bonifica”. Sono le parole dell’esponente della Lega calabrese, Pietro Molinaro in merito alla situazione dei lavoratori dei consorzi di bonifica.

“Ho sempre sostenuto che sono ‘Istituzioni governate dagli agricoltori‘, poiché i propri amministratori vengono eletti, attraverso democratiche elezioni, dai Consorziati e quindi sono espressione di una volontà popolare. Gli amministratori, insomma, non vengono “nominati”. Ho contribuito ad avviare la Riforma ed ad indicare percorsi di sviluppo di questi enti fondamentali per l’Agricoltura e l’Agroalimentare indicando ad esempio soluzioni di finanziamento e riduzione della spesa”.

“I tre milioni di euro nel periodo Covid, ad esempio – spiega Molinaro – nascono da una mia iniziativa nel Consiglio Regionale e fatta propria dall’Assessore Gallo, come correttamente lui ha ammesso in varie occasioni, ma assegnati in modo irrazionale. Negli ultimi due anni e mezzo però si sono accentuati attacchi violenti ed accuse infondate verso gli Amministratori dei Consorzi, in particolare di Trebisacce, nel tentativo di indebolirne la reputazione con forse il malcelato desiderio di volerli sostituire”.

“Non si vogliono accogliere i cambiamenti”

“Sembra che non si vogliano accogliere i cambiamenti compiuti e l’evidente cambio di passo che i Consorzi hanno compiuto, e si sente una “nostalgia”: quella di volerli controllare e asservire. Oggi, con le legittime rivendicazioni dei dipendenti, si trascurano le responsabilità politiche (il non fatto) e si mette in evidenza solo l’etica (le difficoltà delle famiglie dei lavoratori). In parallelo si assiste ad un ostruzionismo amministrativo, nell’esercizio della Vigilanza, con l’aggravante di sottrarsi alle responsabilità, abrogando di fatto la continuità amministrativa della Regione. Tra Istituzioni (Regione e Consorzi) ci dovrebbe essere un riconoscimento reciproco e non un continuo attacco concentrico. Se oggi il Consorzio di Bonifica si trova in arretrato nel pagamento degli stipendi la responsabilità esclusiva è del Dipartimento Regionale Agricoltura”.

“Sono mesi che non viene definito il “Riscadenzamento” dell’esposizione del mutuo – continua l’esponente della Lega – voluto dalla Regione con Unicredit per chiudere i debiti dell’ex Sibari-Crati, che oggi impediscono al Consorzio di Trebisacce sia di contrarre il mutuo di 4,2milioni di € concesso dal MIPAAF, per i mancati incassi dei ruoli nel periodo Covid-19, che la riattivazione dell’anticipazione di cassa da parte del Tesoriere di 600mila euro. Considerato che per il saldo delle mensilità arretrate servono circa 1,5milioni di euro cosa si aspetta? Perché viene sbandierata una pseudo riforma come soluzione per pagare gli stipendi?”.

“Esprimere la solidarietà ai lavoratori dovrebbe indurre all’aiuto materiale, visto che si tratta di un fattore economico. Sono molti gli interrogativi su questi ritardi. Speriamo che le tante risorse Nazionali in arrivo al Consorzio, sui progetti d’investimento presentati e in parte già finanziati, non contribuiscano ad accrescere i “desideri malsani” di qualcuno. Un brutto esempio di poca credibilità e ritorno al passato” conclude Molinaro.

Sindacati chiedono un incontro

Intanto le Federazioni sindacali regionali Fai-Cisl, Flai-Cgil e Filbi Uil hanno trasmesso all’assessore regionale Gianluca Gallo, al dirigente del Dipartimento competente Giacomo Giovinazzo, al presidente dell’Urbi-Anbi Calabria Rocco Leonetti e ai presidenti delle Organizzazioni Professionali Agricole regionali, Alberto Statti (Confagricoltura), Franco Aceto (Coldiretti) e Nicodemo Podella (Cia), la richiesta per “un tempestivo intervento e la convocazione di un incontro urgente rispetto alla situazione del comparto della bonifica calabrese. La richiesta è legata proprio all’attuale situazione che interessa i lavoratori e lavoratrici di vari Enti consortili calabresi, in particolare ritardi nel pagamento delle mensilità, mancata erogazione del Tfr e altri aspetti che necessitano di un immediato confronto, soluzioni e nuovi percorsi per garantire lavoro dignitoso e servizi al comparto agricolo e di tutela al territorio.