Consorzio bonifica Trebisacce, Gianni Papasso: “Battaglia sacrosanta”

COSENZA – Si è tenuta stamani una riunione di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica con la partecipazione del Sindaco di Belvedere Marittimo, Vincenzo Cascini. Il primo cittadino ha avuto modo di rappresentare al consesso la preoccupazione avvertita dall’intera Comunità a seguito di quanto accaduto nei giorni scorsi, con un atto intimidatorio eclatante, consumato in danno di una clinica privata. Lo stesso Sindaco ha tenuto particolarmente ad evidenziare come l’accaduto contrasti fortemente con il carattere pacifico di quella popolazione e la condizione di tranquillità di quel territorio. Il Prefetto, pertanto, sentiti i vertici provinciali delle Forze di Polizia, ha invitato il Sindaco a rendersi portavoce verso la propria comunità di un messaggio di rassicurazione, anzitutto in termini di intensificazione dei servizi preventivi e di controllo del territorio, anche facendo ricorso a reparti specializzati delle Forze dell’Ordine. A questo si è aggiunto, pur nell’assoluto rispetto del segreto d’indagine, un ulteriore messaggio di rassicurazione circa l’attenzione investigativa dedicata alla vicenda ed al buon andamento dello sviluppo degli accertamenti in corso di svolgimento.