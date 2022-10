Bomba all’ex clinica Tricarico, il senatore Occhiuto rassicura “vigile presenza della politica”

CAMIGLIATELLO SILANO – Buone notizie per gli amanti dello sci e per gli operatori turistici di Camigliatello Silano, località turistica della Sila cosentina. Gli impianti di risalita del Tasso, di proprietà dell’Arsac, apriranno i battenti il prossimo 2 dicembre. Nonostante sia scaduta la vita tecnica dell’impianto dallo scorso mese di dicembre, è stata riconosciuta una ulteriore proroga così da poter salvare l’ormai imminente stagione turistica invernale.

Ad aprile 2023 i lavori per sostituire la fune dell’ovovia in Sila

La notizia è quasi ufficiale. Mancano ancora dei piccoli cavilli burocratici. Ma fonti ben attendibili da Viale Trieste di Cosenza, dove ha sede l’Arsac, fanno sapere che è tutto pronto per l’apertura della stagione. Impianti che saranno fruibili fino al prossimo 30 marzo 2023. Dal giorno dopo, invece, inizieranno i lavori per la sostituzione della fune dell’ovovia e il controllo strutturale con appositi macchinari dei piloni. Infatti una nuova normativa contenuta nel decreto “Sblocca Italia” del 2014 ha cancellato i limiti massimi oltre ai quale un impianto a fune non poteva più essere rimodernato ma andava necessariamente sostituito. La Cabinovia Tasso – Monte Curcio di Camigoliatello, permette la risalita dalla stazione situata in località Tasso a 1380 metri di quota, fino alla stazione di Monte Curcio a 1786 metri.

Operazione rimandata fino ad oggi, come già detto, per una serie di cavilli burocratici. Ma grazie a questa ulteriore proroga, che permetterà di rimettere in funzione l’ovovia, per Camigliatello Silano si preannuncia una stagione invernale con un impianto aperto e funzionante praticamente da subito. Neve permettendo.