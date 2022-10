Sbarco a Corigliano, migrante cadavere sarebbe morto soffocato

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – l’ex Assessore al Bilancio di Corigliano Calabro Enzo Claudio Gaspare Siinardi è stato completamente assolto da ogni accusa nel giudizio di responsabilità promosso dalla Corte dei Conti Calabrese, e che lo aveva visto inizialmente coinvolto, unitamente agli ex amministratori e diversi funzionari e dirigenti dell’epoca. La Sezione Giurisdizionale della Regione Calabria, in composizione collegiale, con apposita sentenza di assoluzione, dunque, ha pienamente riconosciuto la legittimità dell’operato di Siinardi cristallizzando la piena aderenza alla legge degli atti compiuti dallo stesso in qualità di ex amministratore pubblico. Il Comune di Corigliano-Rossano, inoltre, è stato condannato a risarcirlo delle spese processuali sostenute per il giudizio quantificate in € 1.500, oltre cassa ed iva.

Siinardi, dottore Commercialista, tributarista e consulente aziendale, venne chiamato nel febbraio 2014, a titolo temporaneo, dall’ex sindaco Geraci a guidare il settore finanziario, tributi, patrimonio del Comune di Corigliano in qualità di massimo esperto in seguito all’accertamento, da parte della Corte dei Conti, di gravissime criticità economico-finanziarie e la presenza, in seno all’Ente, di condizioni di prossimità al dissesto finanziario. L’azione di Siinardi si tradusse, solo per citarne alcune, nella riorganizzazione del Settore Finanziario, nel potenziamento dell’Ufficio Tributi, nella razionalizzazione dei costi, nella valorizzazione del patrimonio comunale ecc. ecc., azioni le quali consentirono al Comune di evitare l’imminente ed ormai prossimo dissesto finanziario in virtù del notevole incremento delle riscossioni tributarie e del taglio alla spesa improduttiva, oltre a numerosi ulteriori interventi troppo specifici e tecnici per essere riportati in questa sede.

“Desidero ringraziare la mia famiglia, la mia compagna ed i numerosissimi amici e conoscenti i quali, in questi ultimi anni, non mi hanno mai fatto mancare – scrive lo stesso Siinardi – la loro piena solidarietà ed il loro fattivo supporto ben sapendo come le funzioni amministrative da me svolte presso il Comune di Corigliano Calabro, prima in qualità di Responsabile Finanziario e poi da Assessore al Bilancio, siano state condizionate solo ed esclusivamente dal mero rispetto della Legge. Non ho mai avuto dubbi circa la piena legittimità del mio operato e, oggi, a certificarlo ulteriormente, è intervenuta la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti Regione Calabria, con la Sentenza n. 154/2022, assolvendomi da ogni accusa, pienamente e senza dubbio alcuno, avendo riconosciuto l’attività da me svolta, in qualità di amministratore pubblico in seno all’ex Comune di Corigliano Calabro, come certamente legittima e perfettamente aderente alle norme di Legge. Desidero ringraziare, last but not least, il mio legale, l’Avv. Daniele Majori del Foro di Roma, Cassazionista e brillantissimo esperto in Diritto Amministrativo, per l’eccellente lavoro svolto nonché per l’estrema professionalità e dedizione con le quali ha adempiuto, con successo, al proprio mandato. Il tempo, come sempre, è galantuomo.”