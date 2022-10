“Riattivare la Guardia medica ad Orsomarso”, il presidio più vicino è a 45 minuti

TORTORA (CS) – Tortora flagellata dal maltempo delle scorse ore. Il violento temporale, ha portato diverse criticità per allagamenti di strade e abitazioni e i danni sono ingenti. Le abbondanti piogge hanno causato lo straripamento di un canalone e la furia delle acque ha investito e trascinato via numerose autovetture. Inoltre fango e detriti hanno invaso le vie del centro abitato di Tortora bloccando la strada provinciale di collegamento tra Tortora e la frazione marina.

Dalla serata di ieri le squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza e dei distaccamenti di Paola e Scalea con il supporto di autogrù, stanno operando per far fronte alle numerose richieste di soccorso e per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza. Il maltempo ha interessato anche il comune di Castrocucco in provincia di Potenza al confine tra Calabria e Basilicata, non distante dal comune di Tortora. Danni e disagi anche a Maratea dove il sindaco, Daniele Stoppelli, ha disposto per la giornata di oggi, così come il primo cittadino di Tortora, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Numerosi sono stati gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco anche per liberare le strade dal fango e da alberi caduti.

Stoppelli – che sul profilo Facebook dell’amministrazione comunale ha pubblicato il suo numero di telefono per essere contattato “per qualsiasi necessità” – ha evidenziato che “si sono verificati allagamenti e disagi in particolare nelle frazioni di Marina e Castrocucco” al confine con la Calabria, con la conseguente chiusura di alcune strade, tra le quali la Ss 18 Tirrena Inferiore. Oggi “sarà necessaria una ricognizione per comprendere i danni prodotti dalla pioggia copiosa e programmare – ha concluso il primo cittadino – gli interventi adeguati”.

Nel corso della notte sono state inviate squadre dei vigili del fuoco dai comandi di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia, Napoli e Caserta con mezzi di movimento terra e questa mattina anche il nucleo SAPR Calabria (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) per monitorare le zone interessate dall’alluvione. Al momento non si registrano danni a persone.