Oltraggio e resistenza: l’ex terrorista Cesare Battisti a processo domani a Castrovillari

BELVEDERE MARITTIMO (CS) – A seguito dell’atto dinamitardo a Belvedere, dove ieris era un ordigno è esploso davanti la sala mortuaria della clinica Tirrenia Hospital, la Direzione Sanitaria ha inteso manifestare la sua indignazione. La direzione ritiene “non accettabile in alcun modo tale significativo avvenimento e condannado duramente il vile gesto e chi lo ha compiuto”.

“Quanto successo alla nostra struttura – si legge nella nora – fiore all’occhiello dell’intero territorio,d impegnata quotidianamente al servizio della sanità e dei cittadini, non merita altro che una severa condanna da parte della società civile e di tutti i medici, gli operatori sanitari, i dipendenti tutti. Sono loro che ogni giorno operano per salvare vite umane alleviando le sofferenze di chi soffre. Per questo motivo occorre discostarsi da azioni del genere. Non si può accettare che vengano perpetrate azioni dannose nei confronti di imprenditori e cittadini onesti che meritano un segnale concreto di solidarietà. L’impegno, insieme alle competenze ed alle professionalità di tutti noi, ad ogni modo, non verrà mai meno. Si faccia piena luce al più presto. Per la struttura, per la sanità, per i cittadini e pazienti”.

Ordigno esploso a Belvedere. La condanna del sindaco “Grave atto inditimidatorio”

“Condanno vivamente il grave atto intimidatorio perpetrato ai danni della Casa di cura Tirrenia Hospital“. È quanto affermato invece dal sindaco di Belvedere, Vincenzo Cascini. “Immediatamente dopo il fatto – ha detto il primo cittadino – mi sono recato a fare un sopraluogo e valutare gli ingenti danni provocati. È un atto che non ci deve piegare alla malavita e alla criminalità organizzata. Dobbiamo condannare e isolare ogni tentativo di creare un clima di paura con le bombe o con altre azioni. Contatterò il prefetto di Cosenza per chiedere la convocazione del comitato dell’ordine e della sicurezza. Questo gesto va condannato in ogni sua forma e in ogni ente rappresentativo del popolo calabrese. Assieme ai colleghi sindaci deve arrivare un forte grido corale per dire no ad ogni azione criminosa. Esprimo in ultimo – conclude il sindaco – la mia solidarietà e quella dell’amministrazione comunale ai dirigenti della Casa di Cura, al personale medico e infermieristico, al personale tutto e ai pazienti”.

Occhiuto: “atto criminale gravissimo”

Su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria ha definito “l’attentato contro l’ex clinica Tricarico, oggi “Tirrenia Hospital”, a Belvedere Marittimo, un atto criminale gravissimo e ci indigna profondamente. Le indimidazioni vanno respinte e rispedite al mittente. Solidarietà agli operatori sanitari e a tutta la cittadina cosentina”.