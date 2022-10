COSENZA – È in arrivo una nuova ondata di maltempo in Calabria, in un cotesto comunque mite nonostante il mese di ottobre e l’autunno oramai in cattedra da quasi un mese. Come avevamo già scritto ieri, per la giornata di domani è atteso un deciso peggiormamento meteo. Forte maltempo che insisterà sulla Calabria (seppr in modo più accentuato) anche per la giornata di venerdì e sabato, con instabilità diffusa e rovesci sparsi. Successivamente, il ritorno dell’alta pressione di matrice africana porterà ad un netto aumento delle temperature e caldo fuori stagione. Quella di giovedì sarà una perturbazione rapida ma intensa. Arriverà da Ovest e colpirà non solo la Calabria, dove sono attese precipitazioni diffuse, che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento.

Maltempo in Calabria dalla notte

Piogge e temporali, infatti, si faranno sentire anche su buona parte delle regioni centro meridioinali. Maggiormente esposti saranno i versanti tirrenici, dove sono attesi i rovesci più intensi. Per questo motivo il dipartimento della Protezione Civile regionale ha emesso un messaggio di allerta per il rischio meteo – idrogeologico ed idraulico. Allerta meteo di colore arancione sull’alto versante Tirrenico e le aree interne della provincia di Cosenza a partire dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore. Sul resto della regione è prevista allerta di colore giallo.

L’avviso di allerta meteo diramato della Protezione Civile attiva anche una allerta gialla per rischio temporali su Basilicata, Molise, Puglia Sicilia e Sardegna. Rischio idrogeologico invece per Campania e basso Lazio. Qui i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Nel fine settimana andrà man mano a rafforzarsi l’anticiclone africano. Il tempo diventerà quindi più stabile e in prevalenza soleggiato sull’intero territorio, con temperature in netta salita e ben oltre la media del periodo.