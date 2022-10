Casali del Manco, finanziati due importanti progetti del PNRR per 277 milioni

CASALI DEL MANCO (CS) – Finanziati due importanti progetti del PNRR per un totale di € 277.226,00. Il primo è relativo alla Misura 1.4.1 e si riferisce “all’esperienza del cittadino nei servizi pubblici” ed ha l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei cittadini nella fruizione di siti e servizi digitali, grazie all’adozione di modelli standard che favoriscano accessibilità, efficacia ed inclusività garantendo così maggiore equità per tutti per un importo pari ad € 155.234,00.

Il secondo finanziamento è relativo alla Misura 1.2. ovvero: “Abilitazione al cloud per le PA locali Comuni” che prevede investimenti e interventi per la digitalizzazione del Paese a partire dalla Pubblica Amministrazione. Un processo che il Comune di Casali del Manco ha avviato da tempo, al fine di essere aderente al Piano Nazionale di Informatizzazione e che riceverà impulso decisivo dal finanziamento ottenuto.

La migrazione verso il cloud dei servizi applicativi e delle relative banche dati locali rappresenta una vera e propria rivoluzione per i servizi digitali utilizzati dalla Pubblica Amministrazione – accessibili in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo – e che il PNRR si è incaricato di portare a compimento a partire dai progetti dei singoli Comuni e per un importo pari ad € 121.992,00.

Il Comune di Casali del Manco – oltre ai servizi già in precedenza avviati e relativi all’attivazione di Spid, PagoPa, AppIo e CIE – con l’ammissione a questi importanti finanziamenti si avvia alla realizzazione di servizi applicativi e piattaforme web, servizi per la pubblica amministrazione con al centro la creazione di nuove infrastrutture e strategie per semplificare accesso, gestione e sicurezza delle informazioni, sia a vantaggio dei cittadini che degli enti pubblici.

In tal modo renderemo gli uffici comunali più accessibili e più vicini ai cittadini che, con gli stessi, potranno relazionarsi anche da casa o dal proprio posto di lavoro. Si tratta una vera e propria rivoluzione attuata con il potenziamento dei servizi offerti alla collettività attraverso maggiore partecipazione democratica, con il coinvolgimento di tutti in quelle che sono le dinamiche della pubblica amministrazione della città.