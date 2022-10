Soccorso alpino, due giorni di corso intensivo a Camigliatello silano

COSENZA – “Le irregolarità delle convocazioni per le supplenze annuali causate prevalentemente dagli errori dei sistemi informatici ministeriali continuano, costringendo l’Amministrazione ad un terzo turno di nomine e provocando forti disagi per tutto il mondo della scuola.

A distanza di oltre 20 giorni dall’avvio dell’anno scolastico e cioè quando, per legge, assegnazioni, utilizzazioni e supplenze annuali, avrebbero dovuto assestarsi per garantire la continuità didattica, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza è stato costretto a pubblicare rettifiche e nuove disponibilità per gli incarichi annuali per cercare di sopperire agli errori dell’algoritmo e per rispondere ai reclami più che leciti dei lavoratori.

Come FLC CGIL di Cosenza avevamo già denunciato le numerose falle riscontrate in fase di pubblicazione sulle GPS di ogni ordine e grado che inevitabilmente si sono ripercosse sugli incarichi a tempo determinato pubblicati sul sito istituzionale dell’ATP di Cosenza ed il Segretario Generale Piro aveva insistito con la Amministrazione per una celere correzione degli errori materiali riscontrati nelle GPS e dunque per la ripubblicazione delle medesime graduatorie in tempi utili per la legittima attribuzione degli incarichi annuali ; avevamo, inoltre, chiesto, sempre a maggior tutela dei lavoratori, che così come avvenuto per gli incarichi del personale ATA, anche per i docenti le convocazioni per gli incarichi annuali avvenissero in presenza. Le nostre richieste però sono rimaste inascoltate.

Nei due primi turni di nomine abbiamo riscontrato palesi errori a svantaggio dei lavoratori; clamorosi i bugs di sistema che hanno comportato assoluto caos nella attribuzione degli incarichi da GPS su sostegno, con forte danno per i docenti specializzati, nonché nel conferimento degli incarichi ai riservisti. Come Segreteria Provinciale abbiamo voluto raccogliere tutte le istanze dei lavoratori che ci hanno chiesto aiuto e che abbiamo riunito in occasione della assemblea tenutasi presso la nostra sede , lo scorso 27 settembre. Abbiamo predisposto un indirizzo email apposito al quale i lavoratori interessati dalle problematiche descritte stanno inviando i loro reclami : [email protected].

Ciascuna posizione segnalata viene esaminata in team con il nostro Ufficio Legale Flc Cosenza e stiamo provvedendo ad ascoltare e supportare tutti i docenti che ci stanno scrivendo. Con il Centro Nazionale FLC e con la FLC Calabria , abbiamo organizzato una ulteriore Assemblea Generale dei precari della Scuola che si terrà il 12 ottobre alle ore 15 presso la nostra sede a Cosenza, in Piazza della Vittoria n 7; in occasione di tale Assemblea daremo voce innanzitutto ai lavoratori e poi, grazie alla partecipazione dei Segretari Nazionali FLC CGIL Manuela Pascarella e Alessandro Rapezzi, daremo la possibilità ai partecipanti di conoscere in diretta gli esiti delle trattative con il Ministero per la correzione degli errori di sistema e tutti gli aggiornamenti relativi alle riforme in corso per la stabilizzazione dei precari.

Il nostro impegno, ovviamente, non si fermerà qui. Infatti sugli errori pregressi del sistema informatico, valuteremo come Segreteria Provinciale con il nostro avvocato, Maria Valentina Ricca e con il Centro Nazionale la possibilità di intervento legale, ma nel contempo è nostra ferma intenzione costituire presso la FLC Cosenza un Forum Permanente del Precariato, con il quale ci coordineremo per continuare la nostra battaglia!”.