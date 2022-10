 Straface (FI): “Importante risultato per l’area portuale, ora i successivi e decisivi step” - QuiCosenza.it

CORIGLIANO – ROSSANO – “Esprimiamo grande soddisfazione per l’atteso ok, pervenuto nelle ultime ore da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporto sostenibile, a proseguire nell’iter di riappropriazione dell’immobile destinato ad ospitare la stazione di alaggio e varo, e quindi alla successiva messa in esercizio dello stesso, nell’area portuale di Corigliano Rossano.

Si tratta di un primo, importante step – al quale seguiranno quello di competenza della Agenzia del Demanio e quello afferente la relativa manifestazione d’interesse – che segna un’evoluzione nel percorso proteso a rendere finalmente fruibile questo basilare servizio da parte della flotta peschereccia”.

È quanto dichiara, in una nota, Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia. “Nel rivolgere un plauso al Presidente dell’Autorità dei Porti del Tirreno e dello Jonio, Ammiraglio Andrea Agostinelli, per l’alacre impegno fin qui portato avanti, rinnoviamo la nostra più ampia disponibilità a collaborare fattivamente, per tutto ciò che è di pertinenza regionale, affinché questo risultato si realizzi in modo celere ed esaustivo, nell’esclusivo interesse dei numerosi operatori del settore ittico, importante fonte di sostentamento economico per molte famiglie della comunità cittadina, e non solo.

Dalla messa in funzione di tale infrastruttura – aggiunge Straface – deriva, infatti, un servizio vitale per le marinerie e gli armatori presenti all’interno della grande darsena jonica. Un presidio d’utilità sociale e sviluppo economico per l’intero territorio, destinato certamente a costituire un determinante contributo per il porto di Corigliano Rossano quale volano di sviluppo per l’intera Calabria”.