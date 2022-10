Treno merci fermo nella galleria Santomarco, pendolari sul piede di guerra

CASTIGLIONE COSENTINO (CS) – Un treno merci fermo nella galleria Santomarco ha provocato questa mattina enormi disagi soprattutto per i pendolari che viaggiano da Cosenza o Castiglione Cosentino verso Paola e viceversa. A segnalare quanto accaduto è il Comitato Pendolari Calabria. “Un treno merci fermo nella galleria che collega Paola a Cosenza da ore, ma nessuno che avverte l’utenza e fanno pure partire i treni da Cosenza per fermarsi tutti belli in fila a Castiglione”. Uno dei promotori chiede: “i servizi sostitutivi, le informazioni in tempo reale all’utenza sull’app di Trenitalia (utile a informare solo quando i treni sono “stranamente” in orario) dove sono?”.

“Questo è il servizio offerto da Trenitalia e strapagato dalla Regione Calabria e da noi pendolari. Ah, per la cronaca. Questo mese abbiamo pagato abbonamento maggiorato come se viaggiassimo in treno Frecciarossa da Bologna a Milano. E dell’annunciata delibera di rimborso e rimodulazione delle tariffe del Presidente Occhiuto neanche l’ombra”

Intanto la situazione sarebbe questa: il treno 5552 Cosenza-Reggio Calabria delle 5.36, alle 6.10 è stato cancellato. E ancora: Reg 21565 cancellato; Reg 5554 cancellato; Reg 5578 con 45 minuti di ritardo; Reg 5496 con 15 minuti di ritardo. Solo alle 7 il tratto è stato ripristinato e i treni sono tornati a viaggiare. I pendolari sottolineano: “Stiamo prendendo i primi treni che arrivano, siamo ammassati come pecore in carri bestiame”.