A Paola la terza edizione dell’esposizione canina Expo Zis

PAOLA (CS) – Si terrà il prossimo 8 ottobre presso il Palatenda di Paola, tra la Palestra comunale e lo stadio, l’esposizione canina le cui edizioni precedenti hanno riscosso molto gradimento di concorrenti e pubblico. EXPO ZIS è un’esibizione canina amatoriale e dilettantistica, aperta a tutti i cani regolarmente iscritti in anagrafe canina che saranno valutati da una giuria in base a determinate caratteristiche quali estetica, attenzione ai comandi, affiatamento con il conduttore, simpatia, portamento.

I primi tre classificati nelle categorie “cani di razza” e “cani meticci” saranno premiati con prodotti offerti dalla Trainer. Expo Zis ha finalità prettamente ludiche, rappresenta un momento aggregativo e di condivisione di esperienze tra i proprietari di cani. Vuole essere la dimostrazione che nelle nostre città esistono tante persone orgogliosamente proprietarie di cani amati come familiari e che purtroppo non hanno adeguati spazi nei centri urbani.

Il pomeriggio dell’8 ottobre, grazie al patrocinio del Comune di Paola, questi cittadini con i loro fedeli compagni di vita a quattro zampe avranno la possibilità di “occupare” uno spazio pubblico per far notare la propria presenza sul territorio e le loro esigenze e, soprattutto, veicolare l’importante messaggio della doverosità del rispetto per gli animali.

Expo Zis infatti fa parte del complesso delle attività informative ed educative che l’associazione Zampe in salvo ODV porta avanti da più di cinque anni sui temi della tutela degli animali, delle adozioni consapevoli di cani e gatti e delle buone pratiche di contrasto del randagismo. Attività informativa supportata da professionisti quali il dott. Francesco Corrado, Direttore Sanitario della Clinica Veterinaria Pegaso di Paola, Aldo Cupello educatore e addestratore cinofilo ENCI, Martina Santoro toelettatrice FNT.

L’edizione 2022 si arricchisce sul piano della sensibilizzazione “animalista” e sociale, trattando il tema della Pet Therapy grazie alle testimonianze delle associazioni: Calcia l’Autismo di Cetraro, con il suo presidente Luigi Lupo; “Mamme Indispensabili” di Fuscaldo con la sua Presidente Stella Santoro; Nasi Rossi Gianfranco Condino di Paola con la presidente Maria Anna Facciolo. Interverrà Pasquale Lanzillotta Operatore Ausiliario di riabilitazione equestre, rinomato professionista che si occupa di riabilitazione di persone con disabilità fisiche e cognitive presso il prestigioso Centro Equestre Girolamo De Marco di Roma. Ospite d’eccezione di questa edizione è la Squadra Cinofili della Polizia di Stato di Vibo Valentia che con dimostrazioni pratiche ci spiegherà l’attività dei suoi cani poliziotto.

L’esposizione si inserisce nel calendario nazionale delle iniziative che si svolgeranno in occasione del “Giorno del dono” istituito con la legge 110/2015 che è stata emanata per promuovere il volontariato e costruire una cultura condivisa del dono affinché diventi una buona pratica quotidiana. Grazie alla collaborazione con le associazioni di volontariato sopra citate, infatti, l’iniziativa cercherà di invogliare quante più persone a donare il proprio tempo a favore di importanti cause sociali. Obiettivo ulteriore che si propone Zampe in salvo, in un’ottica per così dire di “volontariato circolare”, è di raccogliere contributi in denaro per poter ottenere un ricavo da impiegare in sterilizzazioni di cani di famiglie paolane in difficoltà economica. Tutte le informazioni sono disponibili nell’evento ad hoc creato su facebook dalla pagina Zampe in salvo ODV.