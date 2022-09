Statale 107, niente più semafori in Sila? Restano i cantieri e le lunghe code

COSENZA – Anche oggi sono diverse le segnalazioni arrivate alla nostra redazione sulla situazione veicolare da e verso la Sila, percorrendo la “Statale 107 Silana-Crotonese”, interessata da mesi alcuni lavori di manutenzione e consolidamento su alcuni viadotti, in particolare nel tratto compreso tra il bivio per San Pietro in Guarano e Fago del Soldato (ne avevamo parlato già a giugno). L’Anas ha annunciato che sarebbero stati eliminati nel fine settimana i semafori, dopo che nelle scorse settimane avevano provocato code anche di diverse ore per chi, soprattutto nei giorni di festa, raggiungeva la Sila e poi tornava a casa. E così è stato.

Ma i cantieri sono inevitabilmente rimasi al loro posto, così come i restringimenti di carreggiata. Al posto dei semafori (che torneranno attivi dalla mezzanotte e nel corso della settimana), a veicolare il traffico oggi c’era il personale dell’Anas, che poco ha potuto fare per smaltire la lunga fila di auto che si è nuovamente formata di ritorno verso Cosenza, come evidenziano le foto che ci sono giunte in redazione. Certo, non più quelle chilometriche viste tra fine agosto a inizio settembre, ma pur sempre una scocciatura per i tanti turisti che raggiungono la Sila.