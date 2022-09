VILLAPIANA (CS) – Ennesimo tragico incidente mortale sulla strada Statale 106. Questa mattina, all’altezza del km 377, sul tratto di Statale che rientra nel comune di Villapiana è avvenuto un violentissimo impatto che ha coinvolto un mezzo pesante e un’autovettura.

Nel terribile scontro una donna di 35 anni, Serena Helene Durante, originaria di Prato e alla guida di una Fiat Grande Punto, ha perso la vita mentre un’altra persona, il conducente dell’autoarticolato (che percorreva la statale in direzione Sud) è rimasto ferito. La donna è morta sul colpo e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Cosenza per estrarre il corpo della povera donna dalle lamiere dell’auto. Sono in corso di accertamento le dinamiche dell’incidente. Sul posto è presente il personale Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per garantire la sicurezza degli automobilisti. Gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro sono condotti da personale del distaccamento di Trebisacce della Polizia stradale.

“Si tratta della 24esima vittima della famigerata e tristemente nota “strada della morte” in un anno in cui, ad oggi, abbiamo avuto in media un deceduto ogni 11 giorni sull’asfalto della Statale 106 in Calabria” scrive l’associazione Basta Vittime sulla Statale 106 in un comunicato. “È la terza vittima nel comune di Villapiana (nel medesimo tratto subito dopo l’installazione di un Tutor), ed è anche l’11esima vittima del 2022 nel tratto di Statale 106 della provincia di Cosenza”.