Scomparso dalla casa di riposo a Bisignano, ritrovato 62enne

AMANTEA (CS) – Per consentire gli interventi di manutenzione della galleria ‘Coreca’, si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare sulla strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’, nel territorio comunale di Amantea in provincia di Cosenza. Gli interventi che riguarderanno il risanamento del rivestimento interno della galleria e la captazione delle acque di ‘percolamento’ necessitano, per consentire l’esecuzione dei lavori in piena sicurezza, da domani mercoledì 22 settembre e fino ai giorni che precedono l’esodo estivo, dell’interdizione al traffico veicolare, in particolare per la tratta compresa tra il km 346,800 ed il km 348,000, in entrambe le direzioni, oltre che del divieto di transito lungo la rampa di uscita in direzione nord per tutti i veicoli con larghezza superiore a 3,2 m.

Il traffico veicolare verrà deviato sulla viabilità comunale “Coreca località Tonnara” (by pass), come regolamentato dall’ordinanza n° 88 del 16.09.2022 del comune di Amantea: i veicoli, provenienti dalla direzione sud, troveranno l’obbligo di svolta allo svincolo Coreca e, dopo aver attraversato il sottopasso ferroviario di località Tonnara, faranno rientro sulla SS18 attraverso l’innesto posto in località Catalimiti-via Strada Nova; i veicoli, provenienti dalla direzione nord, troveranno l’obbligo di svolta allo svincolo Tonnara e, dopo aver attraversato il sottopasso ferroviario di località Tonnara, percorreranno l’intero tratto della strada comunale Tonnara-Coreca, facendo rientro sulla SS18 all’innesto posto in località Coreca;

Non è consentito il transito ai veicoli aventi altezza superiore a mt. 4,30 per l’attraversamento del sottopasso ferroviario di località Tonnara. Inoltre sarà in vigore il limite di velocità di 30 km/h sulla strada comunale Coreca-Tonnara e nell’area di innesto lato nord di località Catalimiti-via Strada Nova e l’istituzione del divieto di sosta e fermata 0-24 su entrambi i lati della carreggiata della strada comunale Coreca-Tonnara, con rimozione coatta a spese dei trasgressori/obbligati in solido.

La chiusura segnalata anche in fase di COV, protratta come noto di qualche settimana per limitare i disagi segnalati dal Comune di Amantea alle aree turistiche della zona durante la corrente stagione estiva, dovrebbe consentire l’esecuzione dei lavori con tempistiche compatibili all’apertura dell’arteria per la prossima stagione estiva.