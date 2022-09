CROTONE – La Calabria continua a essere interessata da una serie di incendi che per tutta la giornata di ieri hanno tenuto impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco. In molti casi si tratta di roghi che interessano vegetazione, arbusti e macchia mediterranea ma che spesso finiscono per lambire aziende agricole, abitazioni e capannoni. In provincia di Cosenza un vasto rogo è divampato nella sera di ieri nei pressi di Belmonte Calabro, con le fiamme che si sono avvicinate pericolosamente al centro abitato e domate dall’intervento dei vigili del fuoco. Ma resta sempre la provincia di Crotone la più colpita con diversi incendi che interessano molte zone. Le squadre della sede centrale e distaccamenti di Crotone sono intervenute in località Santa Focà nel comune di Strongoli Marina per un vasto incendio di arbusti e macchia mediterranea (circa 5 ettari).

Durante le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno messo in salvo un gregge di ovini. Nel comune di San Leonardo di Cutro, invece, un incendio di vegetazione ha interessato canneti e macchia mediterranea in prossimità del centro abitato. In via precauzionale alcuni abitanti venivano allontanati dalle proprie abitazioni sino al termine delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del sito. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco con supporto di autobotte per rifornimento idrico e personale di Calabria Verde. Numerosi altri interventi anche nel Vibonese e nel Reggino. Non si registrano danni a persone.