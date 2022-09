Giuliano De Seta, il 18enne morto per uno stage in fabbrica era originario di Paola

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – Rosee notizie per la sanità dell’intero territorio jonico cosentino. A darne notizia è in una nota, Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia, che qualche giorno fa ha effettuato un sopralluogo presso l’ospedale “Guido Compagna” di Corigliano per rendersi conto dello stato dei lavori che interessano il pronto soccorso.

“Ho reputato opportuno effettuare una visita presso il nosocomio cittadino per sincerarmi, quale rappresentante istituzionale del territorio, dei lavori di restyling afferenti il pronto soccorso. Con soddisfazione – dichiara Straface – ho potuto verificare come i predetti lavori siano ormai quasi definitivamente ultimati; tutto ciò significa che, ben presto, l’ospedale di Corigliano sarà dotato di un pronto soccorso completamente nuovo di zecca, con locali accoglienti ed efficienti, decorosi e funzionali degni di un presidio sanitario della terza città della Calabria e col maggior numero di prestazioni rispetto a tutti gli altri per la sua posizione baricentrica. Un intervento improcrastinabile e necessario – aggiunge il consigliere regionale di Forza Italia – per il quale ringrazio vivamente il commissario provinciale dell’Asp di Cosenza, dottor Antonello Graziano, unitamente al doveroso e sentito attestato di gratitudine che rivolgo a tutto il personale medico e paramedico che opera, con dedizione, all’interno dell’ospedale coriglianese”.

“Tali attesi lavori riqualificazione mirano a rendere l’area destinata al primo e più importante soccorso realmente confacente alla domanda d’assistenza sanitaria. Spaziose e luminose sale, percorsi distinti in base alle esigenze degli utenti, servizi annessi: tutto questo costituisce l’ossatura del nuovo pronto soccorso. Una struttura che mancava, alla quale si affianca l’intensa attività posta in essere dal presidente della Regione Calabria, nonché commissario ad acta alla sanità, Roberto Occhiuto, per addivenire a celere e positiva conclusione per ciò che concerne l’atavica carenza di figure essenziali per la cura e l’assistenza sanitaria al servizio delle comunità territoriali. La stagione dei concorsi per il reperimento di nuove e qualificate figure mediche – spiega Straface – è a pieno regime, a conferma della sensibilità e dell’attenzione riposta dalla Regione nei confronti del mondo della sanità. In tale ottica, s’aggiungono ulteriori liete notizie sempre afferenti l’ospedale di Corigliano: sono in arrivo, infatti, preziose risorse umane, quali infermieri nonché un tecnico per il laboratorio analisi. Significativi tasselli di un mosaico che finalmente assume forma e sostanza e garantisce la meritoria dignità all’ospedale “Compagna” e alla sua vasta utenza, in ossequio al basilare diritto alla salute”.