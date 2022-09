Lutto a Rose, si è spento all’Annunziata il giovane coinvolto in un incidente

COSENZA – Si è spento all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza dove era ricoverato a seguito di un gravissimo incidente stradale il giovane centauro, Pasquale Mammone di 35 anni,che lo scorso 3 settembre, era a bordo della sua moto quando ha impattato violentemente contro un’auto, in via Cristoforo Colombo, a Settimo di Rende. Subito ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Cosenza era stata necessaria l’amputazione di una gamba. Dopo 14 giorni in cui ha lottato tra la vita e la morte, il ragazzo, che risiedeva in contrada Petraro, si è spento in ospedale.

Arrivato in ospedale in condizioni molto critiche, i medici avevano provato a salvargli l’arto. Purtroppo però non è servito. Ricoverato in terapia intensiva, nel pomeriggio di oggi è circolata la notizia della sua morte. Amante dei cani e benvoluto dagli amici e dai familiari, tutta la comunità di Rose si è chiusa nel dolore. Numerosi anche i messaggi di addio e di ricordo sui social. Anche il Comune di Rose ha annullato gli eventi della seconda giornata del Fitness previsti per domani “a causa – si legge su Facebook – del terribile lutto che ha colpito la nostra comunità. Ci stringiamo, a nome di tutta la cittadinanza, attorno alla famiglia colpita da un dolore così grande”.