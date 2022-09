Funghi venduti senza autorizzazione in Sila, donati ad una casa di riposo

CASALI DEL MANCO (CS) – Una disavventura terminata a lieto fine per un uomo di 71 anni S.V., che era uscito per andare alla ricerca di funghi e si era perso nel territorio di Botte Donato, nel comune di Casali del Manco, nel Parco della Sila. L’uomo avrebbe perso l’orientamento a causa della fitta nebbia. Dopo alcune ore lo hanno ritrovato, in buone condizioni di salute, i tecnici della Stazione Alpina Sila Lorica del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria (SASC).

L’allarme, arrivato direttamente al Soccorso Alpino nella tarda mattinata di oggi, è stato dato dai parenti ed il SASC ha attivato, immediatamente, la procedura di geolocalizzazione con il servizio SMS Locator, mediante il quale, la Centrale Operativa Nazionale del Soccorso Alpino ha inviato al 71enne un sms con un link che, però non ha dato un esito positivo per l’individuazione delle coordinate. Attivati e presenti sul posto anche i militari del S.A.G.F. (Soccorso Alpino Guardia di Finanza) della Stazione di Cosenza. Il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria invita tutti a rispettare le allerte meteo per non mettere a repentaglio la propria incolumità e la sicurezza dei soccorritori.