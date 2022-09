Restyling a San Giovanni in Fiore. Lo sfogo del sindaco contro polemiche e “bufale”

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – “Oggi iniziano i lavori su via Roma. Visto che chi è senza idee può ricorrere alle #bufale, voglio smontare punto per punto le teorie complottistiche che hanno trovato spazio nella manifestazione dei giorni scorsi contro l’isola pedonale e l’ammodernamento della città”. Così il sindaco di San Giovanni in Fiore Rosaria Succuro che sferra l’attacco contro “Qualcuno” che “ha presentato esposti per distrazione di fondi. Ora, chi mastica di diritto sa che al riguardo conta l’effettiva destinazione del finanziamento pubblico. In pratica, se i fondi vengono impiegati per altro oggetto si ha distrazione; per esempio, nel caso in cui si dovessero usare i fondi del sociale per le feste di carnevale. In merito ai lavori su via Roma, usiamo le risorse ottenute per contrastare il dissesto idrogeologico: da un lato le spendiamo per risolvere il problema del costone di viale della Repubblica; dall’altro per la messa in sicurezza del muro dell’Angelo, che ne ha bisogno secondo le relazioni tecniche che abbiamo acquisito. Si tratta di questioni serie, non di ginnastica del rancore.

Il sindaco snocciola punto per punto ogni contestazione sollevata in merito al restyling della città. “È falsa la voce sull’assenza dei parcheggi. Infatti, è previsto il raddoppio rispetto a quelli che ora ci sono, anche migliorando gli spazi dedicati. È falso che ci sarà una svalutazione dei prezzi degli immobili (appartamenti e magazzini). Il mercato immobiliare dimostra che con l’isola pedonale il valore degli immobili aumenta fino al triplo. Può parlare di svalutazione chi con il proprio immobilismo ha causato lo spopolamento dell’abitato? Le isole pedonali abbelliscono le città e fanno bene alla salute e al commercio. È così ovunque, quindi non si capisce perché non debba esserlo a San Giovanni in Fiore.

La nostra città – prosegue la Succurro – deve essere attrattiva e l’isola pedonale ne sarà la parte più bella, anche dal lato umano. Giovani, bambini e famiglie avranno un luogo privilegiato per passeggiare, stare insieme e vivere la dimensione urbana, con tutti i vantaggi per i bar e le altre attività commerciali della zona. finalmente consegneremo alla città la rotonda nei pressi della stazione ferroviaria, i cui lavori inizieranno presto. Perciò, si snellirà ancora di più il traffico. San Giovanni in Fiore è fatta per intero di salite e discese: è la sua natura montana, che i ginnasti e gli acrobati della mistificazione fingono d’aver dimenticato. Da quando amministriamo, non abbiamo avuto problemi durante gli inverni in cui abbiamo gestito la viabilità cittadina. Si tratta, quindi, di un falso problema, anche questo montato ad arte. nella manifestazione dei giorni scorsi, i Masaniello nostrani erano preoccupati dell’assenza di giovani. Era naturale: i giovani scelgono il futuro, non il passato remoto. Vogliono liberà e aggregazione. Nella storia, a partire dalle agorà greche, gli spazi di ritrovo sono sempre stati un tratto distintivo, di civiltà e di sviluppo. La nostra San Giovanni – conclude il sindaco – è legata alla storia e alla tradizione, come conferma la memoria di piazza Abate Gioacchino. In conclusione, le bugie hanno le gambe corte. E fanno male a chi le spaccia2.