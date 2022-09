CASTROVILLARI (CS) – Il nuovo anno scolastico ha preso il via e, per la prima volta nell’era post covid, l’utilizzo delle mascherine non sarà obbligatorio. Una situazione che suggerisce un ritorno alla normalità, che, comunque, fa sorgere qualche ragionevole dubbio, ma soprattutto un pò di timore. Anche il Liceo Classico Garibaldi di Castrovillari non fa eccezione e l’entusiasmo per la ripartenza si unisce alla paura per il Covid.

Dalla dirigente Elisabetta Cataldi è partito, nei confronti di tutti, un vero e proprio alla prudenza e alla responsabilità per la sicurezza personale e di tutti. Non esiste solo il Covid. Come da indicazione arrivata direttamente dalle istituzioni preposte, si pensa a combattere anche un altro fenomeno preoccupante come la dispersione scolastica, che, in Italia, ha raggiunto numeri non certo confortanti. Per vincere questa sfida necessaria un’autentica sinergia fra la famiglia e la scuola.