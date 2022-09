Il Comune di Cariati stabilizza sei Vigili urbani. Presto il concorso per il comandante

CASTROVILLARI (CS) – Prosegue la campagna elettorale di Luigi De Magistris che, a Castrovillari, ha visitato all’ospedale “Ferrari” ed è tornato a parlare soprattutto di sanità, diritto alla salute e diritti sociali dei calabresi. Tra le principali criticità evidenziate riguardo l’ospedale di Castrovillari, quella che riguarda l’Unità Operativa di Riabilitazione Intensiva, che si attende da oltre 10 anni, mentre chi, fin da subito, potrebbe dirigerla e organizzarla è confinato in altra sede, senza alcun ruolo operativo e dunque costretto, suo malgrado, a non far nulla dal 2018.

“La sanità è una delle piaghe del meridione e della Calabria – ha detto de Magistris nel suo intervento – e proprio da questo ospedale faccio un appello ai cittadini di scegliere bene da che parte stare. Ed al sistema consociativo che esiste in questa terra, che conosco bene, dico di arrendersi. Noi stiamo con gli oppressi e lo facciamo con umiltà ma con grande determinazione. Per cui, non sottovalutateci”. De Magistris ha parlato ora del lavoro svolto in Consiglio Regionale dal capogruppo Ferdinando Laghi e dal consigliere Antonio Lo Schiavo; metodologia che – come detto da De Magistris – connoterà anche l’azione dei parlamentari di Unione Popolare dopo il 25 settembre”.